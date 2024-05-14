Общество 14.05.2024 в 11:07

В селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц

Завершат все работы к концу лета
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц

В селе Курумкан начался ремонт одной из центральных улиц, сообщили в минтрансе Бурятии.

- По дороге на улице Школьной подрядная организация уже демонтировала старое покрытие. Впереди - устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного полотна, устройство тротуаров, ограждения, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. Объект будет протяженностью около 860 метров.

Улица Школьная примыкает к региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян. По улице расположены администрация сельского поселения «Курумкан», МФЦ, отделение социального фонда России, банк, энергосбыт, автостанция, предприятия общепита и магазины. Кроме того, по ней проходит маршрут школьного автобуса.

Выполнить ремонтные работы в полном объеме подрядная организация должна в срок до августа 2024 года.

Ремонт дороги осуществляется благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».


Фото: минтранс РБ

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