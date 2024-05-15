В Улан-Удэ ищут пропавшего мальчика

В Улан-Удэ полиция разыскивает 15-летнего Артема Литвинцева. Ранним утром 13 мая подросток ушел из дома по ул. Панфилова и не вернулся. Ранее не уходил.Приметы: европейской внешности, на вид 14-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза зеленые.Был одет: черная толстовка, с белым рукавом, с капюшоном, трико черного цвета, серые кроссовки.При наличии информации о местонахождении подростка МВД Бурятии просит сообщить по тел: 8 (3012) 29-56-71, 29-58-02, 29-58-73.