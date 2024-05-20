Жителя Улан-Удэ будут судить за истязание престарелой матери

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии).Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал со своей 81-летней матерью в Улан-Удэ.«С июля 2023 года по март 2024 года мужчина из личной неприязни, вызванной необходимостью постоянного ухода за престарелой матерью, причинял ей физические и психические страдания, нанося ей побои и иные насильственные действия. При этом мужчина достоверно знал о наличии у потерпевшей заболеваний, в силу которых она не могла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, а также не могла оказать пьяному сыну активного сопротивления и защитить себя», - отметили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com