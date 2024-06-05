Происшествия 05.06.2024 в 17:48

Спасатели Бурятии нашли потерявшегося мужчину

Найденный был без признаков жизни
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Текст: Елена Кокорина
Спасатели Бурятии нашли потерявшегося мужчину

Спасатели Бурятской поисково-спасательной службы нашли тело 43-летнего мужчины в Прибайкальском районе. Искали его несколько дней, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Днём, 3 июня, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район на поиск мужчины 1981 года рождения. 29 мая он ушёл с лесоделяны, расположенной в 140 км от села Турка, в лесном массиве местности «Горелая». По настоящее время его место нахождения было неизвестным, - комментируют в ведомстве.

Вечером, 4 июня, в ходе обследования местности, спасателям удалось найти его в двух км от лесоделяны, однако мужчина был уже без признаков жизни. Тело передали сотрудникам полиции.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «112».

Фото:  Номер один

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