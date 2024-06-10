В Улан-Удэ осудили участника пьяной поножовщины

Накануне в Улан-Удэ осудили 50-летнего мужчину. За убийство знакомого он отправится за решетку на 10,5 лет.

Судом установлено, что в ночь на 16 марта 2024 года мужчина распивал спиртные напитки с двумя приятелями в доме у одного из них на улице Герцена.

- Позже между осужденным и вторым гостем произошла пьяная ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им удар противнику в живот. От полученных повреждений 43-летний потерпевший скончался на месте, - рассказали в Следственном комитете республики.

С учетом имеющихся судимостей суд назначил виновному наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Номер один