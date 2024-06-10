Молодой парень скончался в результате наезда машины на электроопору в Нижнеангарске

Молодой парень скончался в результате наезда машины на электроопору в г. Нижнеангарск Северобайкальского района. ДТП произошло в 06.10 утра в субботу, 8 июня.

Водитель 2006 года рождения, не имеющий право управления транспортным средством, на автомобиле «Тойота Корона» следуя по ул. Ленина поселка Нижнеангарск, не справился с управление и совершил наезд на электроопору.

В результате наезда на электроопору пассажир (мужчина 2002 года рождения) автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирован в медучреждение.

По фактам ДТП проводится расследование, для установления на предмет опьянения у водителей в медучреждении взят забор крови.

Фото: Номер один