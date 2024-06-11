Сегодня жители Улан-Удэ тонут в лужах из-за дождя и отсутствия ливневок
Сегодня из-за сильного ливня, и отсутствия нормальной дождевой канализации в городе, горожане вынуждены пробираться на работу через потоки воды, бегущие прямо по проезжей части и пешеходному переходу.
Лужи скапливаются на краю проезжей части из-за отсутствия, либо забитости ливневок. Все пешеходные переходы залиты потоками воды.
- Чтобы перейти на другую сторону, нужно смело пройти в обуви прямо по воде, или снять вообще обувь, - говорят улан-удэнцы.
Сотрудники Комбината по благоустройству выехали на улицы города, чтобы откачивать лужи.
Оставить заявку на откачку большого скопления воды можно по телефону круглосуточной диспетчерской: 379-646, 380-838
О затоплении придомовых территорий нужно сообщить в свою управляющую компанию.
Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ