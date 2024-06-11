В Улан-Удэ от дождя начала проваливаться дорога

Комбинат по благоустройству Улан-Удэ обследует дороги, где образовались промоины. Одну из них, образовавшуюся в центре города на Смолина будут засыпать щебнем.

– Сейчас идет обследование участков дорог. В Октябрьском районе из-за дождя образовались промоины. Мы еще в зимний период запаслись бутом и в 13 ч начнём работы по отсыпке дороги в 102 квартале, – сказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ Игорь Мункуев.

На улице Смолина в ближайшие часы устранят образовавшийся в асфальте провал. Его отсыпят щебнем. Для этого на время убрали бетонные блоки, которые были установлены на проезжей части для проведения работ по реконструкции инженерных сетей. После демонтажа блоков центр Интеллектуальной транспортной системы города начал «разгонять» образовавшуюся пробку, регулируя режимы работы светофоров на улице Иволгинской и центральных улицах города.

Фото: Комбинат по благоустройству