Происшествия 14.06.2024 в 13:44

В селе Бурятии не поделили дорогу два «японца»

От удара один автомобиль положило на бок
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В селе Бурятии не поделили дорогу два «японца»

Накануне в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП с участием двух японских автомобилей. Водитель одного из них оказался в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД республики.

- Вечером 11 июня 30-летний водитель автомашины «Дайхатсу Териос», на перекрестке улиц Советская и Коммунистическая не уступил дорогу водителю автомашины «Хонда HR-V», двигавшемуся по главной дороге. Вследствие этого произошло столкновение, от которого Дайхатсу опрокинулся, - рассказали в полиции Бурятии.

Сотрудники ГАИ провели осмотр места происшествия, а водителя освидетельствовали на состояние опьянения. Его результат составил 1,51 мг/л. В отношении нарушителя составили административный протокол. В дорожном происшествии никто не пострадал.

Фото: скриншот видео полиции Бурятии


Теги
дтп водители ГАИ алкоголь

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