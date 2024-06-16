Происшествия 16.06.2024 в 15:34

Боец ММА из Бурятии одержал победу на гран-при в Новосибирске

Он вышел в полуфинал Сибирской бойцовской лиги
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Текст: Служба информации "Номер один"
Боец ММА из Бурятии одержал победу на гран-при в Новосибирске

Бурятский спортсмен одержал победу в бою по ММА на гран-при в Новосибирске. Яшар Мамедов представляет бойцовский клуб «ХАРА-МОРИТОН». На соревнованиях в Новосибирске спортсмен вышел в полуфинал Сибирской бойцовской лиги.


- Противник у меня был серьезный, конечно. Профессиональный боксер. В этой лиге я провел два любительских боя и выиграл здесь Гран-при по любителям. Сейчас по профбоям я провел в этой лиге третий бой. Впечатления самые хорошие. Много друзей, знакомых пришло поболеть - земляки, друзья с Улан-Удэ, Читы. Моя цель - забрать Гран-при в своей весовой категории и заключить контракт с «AMC FIGHT NIGHTS», - прокомментировал Яшар Мамедов и передал также привет землякам из Селенгинского района.

- Поздравляем нашего бойца с яркой победой и желаем дойти до самой вершины! Яшар Мамедов тренируется под руководством Жаргала Жигжитова. Отметим, что чемпион «SFL» в легчайшем весе получит контракт с одной из самых крупных лиг в СНГ — «AMC FIGHT NIGHTS», – сообщили в минспорта Бурятии.

MMA (Mixed Martial Arts) — это смешанные боевые искусства, в которых сталкиваются бойцы разных стилей. В поединках MMA участвуют бойцы разных стилей - от боксеров до дзюдоистов, поэтому они используют разные тактики.

 

Фото: минспорт РБ

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Боец ММА из Бурятии одержал победу на гран-при в Новосибирске
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