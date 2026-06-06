Общество 06.06.2026 в 12:21

В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах

Местные жители сообщают о нерегулярном вывозе отходов и переполненных контейнерных площадках
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Текст: Макар Захаров
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
«Номер один»

Жители Поселья сообщили о разрастающихся несанкционированных свалках. По их словам, мусорные навалы образовались сразу на нескольких улицах и со временем только увеличиваются.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены заваленные отходами контейнерные площадки. Местные жители утверждают, что при переполнении баков мусор складируется рядом, что и приводит к образованию стихийных свалок.

По словам одного из жителей, в населенном пункте наблюдается активный рост населения, а вывоз отходов осуществляется нерегулярно. Он отметил, что мусоровозы регионального оператора могут приезжать раз в день, а иногда - с задержками в несколько суток.

Ситуация, по сообщениям местных жителей, затронула сразу несколько улиц: Уланская, Сочинская и Прокурорская.

В «ЭкоАльянс» заявили, что в период месячника чистоты основная часть ранее накопленных отходов была вывезена. В организации пояснили, что в мае на контейнерных площадках продолжалось складирование мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, включая строительные материалы, ветки, траву и крупногабаритные предметы. По словам представителя компании, это привело к переполнению площадок и образованию новых свалок.

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