В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах

Жители Поселья сообщили о разрастающихся несанкционированных свалках. По их словам, мусорные навалы образовались сразу на нескольких улицах и со временем только увеличиваются.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены заваленные отходами контейнерные площадки. Местные жители утверждают, что при переполнении баков мусор складируется рядом, что и приводит к образованию стихийных свалок.

По словам одного из жителей, в населенном пункте наблюдается активный рост населения, а вывоз отходов осуществляется нерегулярно. Он отметил, что мусоровозы регионального оператора могут приезжать раз в день, а иногда - с задержками в несколько суток.

Ситуация, по сообщениям местных жителей, затронула сразу несколько улиц: Уланская, Сочинская и Прокурорская.

В «ЭкоАльянс» заявили, что в период месячника чистоты основная часть ранее накопленных отходов была вывезена. В организации пояснили, что в мае на контейнерных площадках продолжалось складирование мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, включая строительные материалы, ветки, траву и крупногабаритные предметы. По словам представителя компании, это привело к переполнению площадок и образованию новых свалок.