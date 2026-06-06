Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей

С наступлением летнего сезона традиционно возрастает ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия напомнило жителям основные правила их выбора и покупки.

В ведомстве рекомендуют приобретать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли. При необходимости покупатели вправе запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товаров. Также торговые точки должны соблюдать санитарные требования и поддерживать чистоту на территории.

При выборе овощей и фруктов специалисты советуют обращать внимание на внешний вид продукции: цвет должен соответствовать виду плода, не допускается наличие признаков порчи, гнили или повреждений. Качественные спелые продукты, как правило, имеют характерный запах и плотную структуру.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что продажа испорченных овощей, а также нарезанных бахчевых культур и фруктов запрещена.

Перед употреблением продукты необходимо тщательно промывать под проточной водой, при необходимости используя щетку. При этом не рекомендуется применять моющие средства или мыло для обработки пищевых продуктов.