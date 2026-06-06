Общество 06.06.2026 в 12:09

Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей

Роспотребнадзор рекомендовал покупать плодоовощную продукцию только в официальных местах торговли и обращать внимание на ее качество
A- A+
Текст: Макар Захаров
Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей
«Номер один»

С наступлением летнего сезона традиционно возрастает ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия напомнило жителям основные правила их выбора и покупки.

В ведомстве рекомендуют приобретать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли. При необходимости покупатели вправе запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товаров. Также торговые точки должны соблюдать санитарные требования и поддерживать чистоту на территории.

При выборе овощей и фруктов специалисты советуют обращать внимание на внешний вид продукции: цвет должен соответствовать виду плода, не допускается наличие признаков порчи, гнили или повреждений. Качественные спелые продукты, как правило, имеют характерный запах и плотную структуру.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что продажа испорченных овощей, а также нарезанных бахчевых культур и фруктов запрещена.

Перед употреблением продукты необходимо тщательно промывать под проточной водой, при необходимости используя щетку. При этом не рекомендуется применять моющие средства или мыло для обработки пищевых продуктов.

Теги
Роспотребнадзор

Все новости

В Бурятии малому бизнесу дадут передышку
06.06.2026 в 12:35
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
06.06.2026 в 12:21
В Бурятии дети подожгли заброшенный дом во время игры
06.06.2026 в 12:14
Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей
06.06.2026 в 12:09
Жители Бурятии с начала года перевели мошенникам более 154 млн рублей
06.06.2026 в 11:57
Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника
06.06.2026 в 11:54
Параспортсменка Шолпан Зиганшина проведет ледяной заплыв на Байкале
06.06.2026 в 11:46
Участники СВО вернулись из украинского плена
06.06.2026 в 11:37
Прокуратура Бурятии потребовала ускорить достройку ЖК «Мегаполис»
06.06.2026 в 11:29
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку сохранения жизни до рождения
06.06.2026 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Бурятии малому бизнесу дадут передышку
Порог перехода на НДС оставят на уровне 20 млн рублей
06.06.2026 в 12:35
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
Местные жители сообщают о нерегулярном вывозе отходов и переполненных контейнерных площадках
06.06.2026 в 12:21
Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника
Апелляционная инстанция учла обстоятельства жизни семьи, оставшейся без кормильца
06.06.2026 в 11:54
Участники СВО вернулись из украинского плена
Освобождение бойцов стало возможным в результате очередного обмена военнопленными между сторонами
06.06.2026 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru