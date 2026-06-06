В Бурятии малому бизнесу дадут передышку

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее снижение порога выручки, при котором бизнес на упрощенной системе налогообложения начинает платить НДС, можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне - 20 млн рублей. Он предложил правительству совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки.

В 2026 году порог для уплаты НДС для малого бизнеса останется на уровне 20 млн рублей вместо запланированного снижения до 15 млн в 2027 году и до 10 млн в 2028 году. В прошлом году этот лимит составлял 60 млн рублей, а до этого предприниматели на упрощенной системе налогообложения вообще не платили данный налог.

Действующее законодательство предусматривает поэтапное снижение порога по НДС, однако по инициативе деловых ассоциаций было принято решение временно зафиксировать его на уровне 20 млн рублей, чтобы избежать резкого роста налоговой нагрузки и риска закрытия малого бизнеса.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил:

«Может быть, откажется правительство в следующем налоговом цикле, несмотря на бюджетные сложности, от снижения порогов с 20 млн до 15 млн, а затем до 10 млн. Мне кажется, что здесь совершенно понятное желание обелить экономику и увеличить поступления в бюджет, но при этом важно не допустить закрытия бизнеса. Я бы на 20 млн руб. остановился и год-другой просто посмотрел на адаптацию малого бизнеса к этим новым налоговым механизмам, а дальше уже можно было бы принимать решения».

Судя по всему, «посмотреть» стало возможным после того, как стало известно о массовом закрытии малого бизнеса в стране. Вероятно, накануне сентябрьских выборов в Госдуму власти решили дать временную передышку малому бизнесу.