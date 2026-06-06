Общество 06.06.2026 в 12:35

В Бурятии малому бизнесу дадут передышку

Порог перехода на НДС оставят на уровне 20 млн рублей
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии малому бизнесу дадут передышку
«Номер один»

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее снижение порога выручки, при котором бизнес на упрощенной системе налогообложения начинает платить НДС, можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне - 20 млн рублей. Он предложил правительству совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки.

В 2026 году порог для уплаты НДС для малого бизнеса останется на уровне 20 млн рублей вместо запланированного снижения до 15 млн в 2027 году и до 10 млн в 2028 году. В прошлом году этот лимит составлял 60 млн рублей, а до этого предприниматели на упрощенной системе налогообложения вообще не платили данный налог.

Действующее законодательство предусматривает поэтапное снижение порога по НДС, однако по инициативе деловых ассоциаций было принято решение временно зафиксировать его на уровне 20 млн рублей, чтобы избежать резкого роста налоговой нагрузки и риска закрытия малого бизнеса.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил:

«Может быть, откажется правительство в следующем налоговом цикле, несмотря на бюджетные сложности, от снижения порогов с 20 млн до 15 млн, а затем до 10 млн. Мне кажется, что здесь совершенно понятное желание обелить экономику и увеличить поступления в бюджет, но при этом важно не допустить закрытия бизнеса. Я бы на 20 млн руб. остановился и год-другой просто посмотрел на адаптацию малого бизнеса к этим новым налоговым механизмам, а дальше уже можно было бы принимать решения».

Судя по всему, «посмотреть» стало возможным после того, как стало известно о массовом закрытии малого бизнеса в стране. Вероятно, накануне сентябрьских выборов в Госдуму власти решили дать временную передышку малому бизнесу.

Теги
бизнес

Все новости

В Бурятии малому бизнесу дадут передышку
06.06.2026 в 12:35
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
06.06.2026 в 12:21
В Бурятии дети подожгли заброшенный дом во время игры
06.06.2026 в 12:14
Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей
06.06.2026 в 12:09
Жители Бурятии с начала года перевели мошенникам более 154 млн рублей
06.06.2026 в 11:57
Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника
06.06.2026 в 11:54
Параспортсменка Шолпан Зиганшина проведет ледяной заплыв на Байкале
06.06.2026 в 11:46
Участники СВО вернулись из украинского плена
06.06.2026 в 11:37
Прокуратура Бурятии потребовала ускорить достройку ЖК «Мегаполис»
06.06.2026 в 11:29
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку сохранения жизни до рождения
06.06.2026 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Поселье пожаловались на мусорные завалы на нескольких улицах
Местные жители сообщают о нерегулярном вывозе отходов и переполненных контейнерных площадках
06.06.2026 в 12:21
Жителям Бурятии напомнили правила выбора фруктов и овощей
Роспотребнадзор рекомендовал покупать плодоовощную продукцию только в официальных местах торговли и обращать внимание на ее качество
06.06.2026 в 12:09
Суд увеличил компенсацию семье погибшего на производстве работника
Апелляционная инстанция учла обстоятельства жизни семьи, оставшейся без кормильца
06.06.2026 в 11:54
Участники СВО вернулись из украинского плена
Освобождение бойцов стало возможным в результате очередного обмена военнопленными между сторонами
06.06.2026 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru