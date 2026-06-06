Жители Бурятии с начала года перевели мошенникам более 154 млн рублей

В Бурятии с начала года зарегистрировано 653 случая интернет-мошенничества, жертвами которых стали жители нашей республики. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 154,5 млн рублей.

По данным прокуратуры Бурятии, только за последнюю неделю пострадал 21 человек. За семь дней мошенникам удалось похитить у жителей региона более 10,2 млн рублей.

Наиболее распространенными остаются схемы, связанные с незаконным доступом к банковским счетам. За минувшую неделю от подобных действий злоумышленников пострадали 12 человек. Еще пятеро жителей республики поверили звонкам лжесотрудников различных организаций и лишились своих сбережений.

Кроме того, в четырех случаях мошенники дистанционно оформили на граждан микрозаймы без их ведома. Самый крупный ущерб, причиненный одному потерпевшему с начала года, составил 1,3 млн рублей.

В надзорном ведомстве напоминают жителям республики о необходимости соблюдать меры цифровой безопасности. Граждан призывают не сообщать посторонним данные банковских карт, коды из СМС-сообщений и не переводить деньги по указанию незнакомцев, представляющихся сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений.

Напомним, телефонное и интернет-мошенничество остается одним из самых распространенных видов дистанционных преступлений. Злоумышленники регулярно используют схемы с «безопасными счетами», поддельными инвестициями, взломом аккаунтов в мессенджерах и оформлением кредитов на чужое имя.