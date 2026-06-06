Происшествия 06.06.2026 в 12:14

В Бурятии дети подожгли заброшенный дом во время игры

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии дети подожгли заброшенный дом во время игры
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

В селе Новокижингинск Кижингинского района Бурятии произошел пожар в заброшенном доме. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу, после чего огонь был оперативно ликвидирован.

Позднее в ходе осмотра места происшествия дознаватель МЧС обнаружил в сгоревшей постройке мобильный телефон и банковскую карту. Установлено, что они принадлежат десятилетней местной жительнице.

Как выяснилось, девочка вместе с семилетним другом нашла в бане спички и решила поиграть в заброшенном доме. Во время игры ребенок поджег мусор, после чего огонь быстро распространился. Испугавшись, дети покинули место происшествия и не сообщили о случившемся взрослым.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

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