В Бурятии дети подожгли заброшенный дом во время игры

В селе Новокижингинск Кижингинского района Бурятии произошел пожар в заброшенном доме. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу, после чего огонь был оперативно ликвидирован.

Позднее в ходе осмотра места происшествия дознаватель МЧС обнаружил в сгоревшей постройке мобильный телефон и банковскую карту. Установлено, что они принадлежат десятилетней местной жительнице.

Как выяснилось, девочка вместе с семилетним другом нашла в бане спички и решила поиграть в заброшенном доме. Во время игры ребенок поджег мусор, после чего огонь быстро распространился. Испугавшись, дети покинули место происшествия и не сообщили о случившемся взрослым.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.