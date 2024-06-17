Происшествия 17.06.2024 в 13:01

В Бурятии подросток спас трехлетнего мальчика

Малыш ушел из дома и направился в лес
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подросток спас трехлетнего мальчика
4 июня в полицию Прибайкальского района с заявлением о пропаже 3-летнего сына обратился житель микрорайона Черемшанский села Турунтаево. Мужчина сообщил, что ребенок ушел со двора дома, куда они отпустили его поиграть. О случившемся родители написали в группы в соцсетях, оповестили соседей и жителей микрорайона. Однако самостоятельные поиски результата не дали.

Сельчанин отметил, что из-за заболевания малыш не разговаривает. Ранее он не раз убегал из дома, но его быстро находили. Куда мальчик мог направиться в этот раз, родные сказать не могли.

Как рассказали в МВД Бурятии, полицейские проверили все близлежащие окрестности, детские площадки и подъезды жилых домов. Затем территория поиска расширилась до масштабов всего микрорайона Черемшанский.

В это время к месту поиска на автомобиле вместе с разыскиваемым малышом приехала местная жительница. Как выяснилось, мальчика случайно обнаружил её 14-летний сын.

Подросток рассказал, что увидел малыша на граничащей с лесом дороге вблизи микрорайона Черемшанский. Ребенок был в шортах, майке и без обуви. На вопросы, чей он и как его зовут, мальчик не отвечал и попытался убежать в лес. Но сделать это ему не удалось: подросток остановил малыша и по телефону вызвал свою маму. Она, забрав мальчика на автомобиле, стала искать его родителей, пока не наткнулась на полицейских.

«Врио начальника ОМВД России по Прибайкальскому району Алексей Алексеев навестил подростка, который, заметив малыша, не пустил его в лес. Подполковник полиции выразил ему слова благодарности и вручил сладкий презент за неравнодушие, активную гражданскую позицию и помощь в розыске малолетнего», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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