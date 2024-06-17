Происшествия 17.06.2024 в 17:23

В Бурятии снова утонул ребенок

Трагедия произошла на реке Селенга в Тарбагатайском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии снова утонул ребенок
Сегодня днём в экстренные службы поступило сообщение, что в реке Селенга недалеко от села Нижний Саянтуй утонул 11-летний ребёнок.

«По словам очевидцев, ребёнок отплыл от берега, после чего его унесло течением. На данный момент на месте происшествия идут поисковые работы с участием спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как отметили в агентстве, трагедия вновь произошла в месте, необорудованном для купания.

Напомним, вчера в Бурятии утонули сразу три человека – 14-летний подросток, 18-летний парень и 29-летний мужчина.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай

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