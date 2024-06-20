В Улан-Удэ забывчивый юноша доставил хлопот пассажирам и правоохранителям

Вчера рано утром в Росгвардию Бурятии поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в одном из трамваев Улан-Удэ. На место выехал наряд вневедомственной охраны.Кондуктор рассказала прибывшим правоохранителям, что в салоне на одном из сидений она обнаружила бесхозную сумку.«Пассажиров высадили на ближайшей остановке, а вагон отогнали на дополнительное кольцо. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Правоохранители в ходе визуального осмотра установили, что в приоткрытой сумке находятся одежда и личные вещи. В это время в диспетчерскую трамвая поступил звонок от забывчивого пассажира. Молодому человеку, оставившему в трамвае свою сумку, вернули его вещи», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Росгвардейцы провели с юношей профилактическую беседу, призвав его в следующий раз быть внимательнее и не забывать свои вещи в общественных местах.По сообщению МУП «Управление трамвая», простой составил 16 минут. В результате инцидента в утренний час пик пассажиры не доехали до своих остановок, а другие были вынуждены ждать.Фото: Росгвардия Бурятии