Происшествия 20.06.2024 в 12:15

В Улан-Удэ забывчивый юноша доставил хлопот пассажирам и правоохранителям

Из-за оставленной им сумки трамвай пришлось увести с маршрута
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ забывчивый юноша доставил хлопот пассажирам и правоохранителям
Вчера рано утром в Росгвардию Бурятии поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в одном из трамваев Улан-Удэ. На место выехал наряд вневедомственной охраны.

Кондуктор рассказала прибывшим правоохранителям, что в салоне на одном из сидений она обнаружила бесхозную сумку.

«Пассажиров высадили на ближайшей остановке, а вагон отогнали на дополнительное кольцо. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Правоохранители в ходе визуального осмотра установили, что в приоткрытой сумке находятся одежда и личные вещи. В это время в диспетчерскую трамвая поступил звонок от забывчивого пассажира. Молодому человеку, оставившему в трамвае свою сумку, вернули его вещи», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Росгвардейцы провели с юношей профилактическую беседу, призвав его в следующий раз быть внимательнее и не забывать свои вещи в общественных местах.

По сообщению МУП «Управление трамвая», простой составил 16 минут. В результате инцидента в утренний час пик пассажиры не доехали до своих остановок, а другие были вынуждены ждать.

Фото: Росгвардия Бурятии
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