Происшествия 20.06.2024 в 16:11

В Улан-Удэ мошенники обманули директора магазина

Женщина перевела аферистам почти 2 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники обманули директора магазина
14 июня в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошеннических действиях обратилась 73-летняя директор магазина. Двумя днями ранее ей в мессенджере поступил звонок от, якобы, сотрудника банка. Тот сообщил, что её личный кабинет в банковском приложении взломан, и, чтобы предотвратить хищение денег, необходимо перевести их на другой счет.

Приняв слова собеседника за правду, женщина перечислила сбережения в сумме миллиона рублей по указанным реквизитам. А на следующий день – еще 900 тысяч рублей на счёт, находящийся, по легенде, под наблюдением сотрудников службы безопасности. Директор полагала, что так помогает выявить «недобросовестных сотрудников банка, которые находятся в сговоре с мошенниками». Однако после второго перевода банк заблокировал возможность каких-либо операций, и улан-удэнка поняла, что её обманули.

Как отметили в МВД Бурятии, по месту работы потерпевшей полицейские проводили тематические профилактические мероприятия, однако участия в них женщина не принимала. Несмотря на то, что о подобном мошенничестве директор знала из СМИ, она доверилась убедительным словам лже-работника банка.

Фото: «Номер один»

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