Происшествия 21.06.2024 в 14:00

Республиканский спортивный турнир в Улан-Удэ соберет молодежь до 35 лет

Заявки на участие нужно успеть подать до 24 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
Республиканский спортивный турнир в Улан-Удэ соберет молодежь до 35 лет

Молодежь Бурятии от 18 до 35 лет приглашают на Республиканский спортивный турнир среди работающей молодежи, который состоится 29 июня (возрастное ограничение 18+). Турнир посвящен памяти Семена Мантурова, первого председателя Государственного комитета Республики Бурятия по делам молодежи, физической культуре и спорту.

- Для участия нужно сформировать команду из 10 человек. Прием заявок продлен до 24 июня, сообщили в минспорта республики.

В программе турнира: «Военно-спортивная игра Лазертаг», «Огневая подготовка», «Тир страйкбольный», «Строевая подготовка», «Метание гранаты», «Оказание первой помощи», «Военизированная полоса препятствий», «Интеллектуальный конкурс», «Командообразующий конкурс», «Физическая подготовка (нормы ГТО)», «Фигурное вождение квадроцикла», «Прохождение веревочного парка»

Каждая команда-победитель получит денежный приз: за 1 место - 30 000 тыс. рублей, за 2 место – 20 000 тыс. рублей, за 3 место – 15 000 тыс. рублей.

Турнир состоится 29 июня 2024 года с 09:00 до 18:00. 

Место проведения: База активного отдыха «Лидер».

Ознакомиться с положением о проведении турнира .

 

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

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