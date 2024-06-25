В Бурятии микроавтобус развалился после ДТП

ДТП произошло днем 24 июня на 606-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе Никольска. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, во время движения у микроавтобуса «Тойота Хайс», ехавшего в сторону Читы, лопнуло колесо. В результате он слетел в кювет, перевернулся и развалился на части.





В аварии пострадал 42-летний водитель микроавтобуса. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.Фото: МВД Бурятии