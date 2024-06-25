Происшествия 25.06.2024 в 09:08

В Бурятии микроавтобус развалился после ДТП

Во время движения у него лопнуло колесо
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии микроавтобус развалился после ДТП
ДТП произошло днем 24 июня на 606-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе Никольска. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, во время движения у микроавтобуса «Тойота Хайс», ехавшего в сторону Читы, лопнуло колесо. В результате он слетел в кювет, перевернулся и развалился на части.


В аварии пострадал 42-летний водитель микроавтобуса. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Фото: МВД Бурятии

Теги
ДТП

Все новости

По Бурятии расставили десятки феромонных ловушек
25.06.2024 в 09:10
В Бурятии микроавтобус развалился после ДТП
25.06.2024 в 09:08
Долги по налогам и отдых за границей
25.06.2024 в 09:00
В Бурятии партия «Новые люди» поддержала проект интерактивного обучения в школах
24.06.2024 в 18:58
Как «Боевое братство» меняет поколение своим примером
24.06.2024 в 17:42
Буддиста в Бурятии будут судить за выпивку во время обряда
24.06.2024 в 17:39
Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе
24.06.2024 в 17:25
Главный храм Чесанского дацана освятят в Бурятии
24.06.2024 в 17:20
Жителей Бурятии зовут на Фестиваль Молодежи
24.06.2024 в 17:04
Бурятия усиливает систему уличного полицейского надзора
24.06.2024 в 16:48
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июня

Читайте также
Строитель из Улан-Удэ обчистил магазин в Максимихе
Злоумышленник скрыл лицо под маской, но это ему не помогло
24.06.2024 в 17:25
Житель Улан-Удэ избил и ограбил женщину
Преступление произошло на бульваре Карла Маркса
24.06.2024 в 15:19
Житель Улан-Удэ потерял 4 млн рублей после знакомства с девушкой в соцсети
Незнакомка соблазнила парня возможностью легкого заработка
24.06.2024 в 14:54
Женщина погибла на дороге в Бурятии
Авария произошла в Северо-Байкальском районе
24.06.2024 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru