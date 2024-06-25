Происшествия 25.06.2024 в 09:08
В Бурятии микроавтобус развалился после ДТП
Во время движения у него лопнуло колесо
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 24 июня на 606-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе Никольска. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, во время движения у микроавтобуса «Тойота Хайс», ехавшего в сторону Читы, лопнуло колесо. В результате он слетел в кювет, перевернулся и развалился на части.
В аварии пострадал 42-летний водитель микроавтобуса. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Фото: МВД Бурятии
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