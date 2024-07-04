В Бурятии будут судить жестоких убийц сельского библиотекаря

Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.







Напомним, раскрыть преступление по горячим следам не удалось – после расправы злоумышленники постарались тщательно замести следы. Несколько месяцев следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В их поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына убитой женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали. Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе. И он провалил проверку , а позже правоохранители вышли и на его подельника.