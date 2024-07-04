Происшествия 04.07.2024 в 09:34

В Бурятии будут судить жестоких убийц сельского библиотекаря

Женщину забили металлическим ключом ради 9 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут судить жестоких убийц сельского библиотекаря
В Бурятии передано в суд уголовное дело об убийстве 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура. Преступление произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступники проникли в дом к своей жертве и жестоко расправились с ней. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, в деле двое обвиняемых. Это ранее судимые жители Бичуры в возрасте 31 и 38 лет. Им инкриминируют две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».

В следственном ведомстве рассказали, что в ночь на 9 декабря 2022 года пьяные обвиняемые договорились совершить хищение денег и имущества из дома односельчанина, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража и проникли в дом, прихватив по пути массивный стальной ключ из набора инструментов.



Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.

Напомним, раскрыть преступление по горячим следам не удалось – после расправы злоумышленники постарались тщательно замести следы. Несколько месяцев следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В их поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына убитой женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали. Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе. И он провалил проверку, а позже правоохранители вышли и на его подельника.

Помимо этого, одному из обвиняемых предъявлено обвинение еще в двух преступлениях – угоне и пьяном вождении. Как рассказали следователи, ранее пьяный мужчина угнал с территории коммерческой организации в Бичуре трактор «Беларус» стоимостью 2 млн. рублей, катался на нем по деревне, после чего совершил ДТП.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: соцсети, Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

Врачи из Бурятии рассказали о сложной операции на сердце в эфире федерального канала
04.07.2024 в 10:38
Семь новых лесных пожаров вспыхнули за сутки в Бурятии
04.07.2024 в 10:35
Ветераны БАМа собрались в Улан-Удэ
04.07.2024 в 10:26
В Бурятии байкер без прав сбил школьника
04.07.2024 в 10:15
В Бурятии открыли продажу билетов во Владивосток на зимний период
04.07.2024 в 10:12
В Улан-Удэ обрушилась крыша Дома культуры
04.07.2024 в 09:59
В Бурятии будут судить жестоких убийц сельского библиотекаря
04.07.2024 в 09:34
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
04.07.2024 в 09:19
В Бурятии нашли двух пропавших вчера детей
04.07.2024 в 09:03
Кешбэк: понятие и условия
04.07.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Семь новых лесных пожаров вспыхнули за сутки в Бурятии
Сейчас в лесах республики действует уже 19 возгораний
04.07.2024 в 10:35
В Бурятии байкер без прав сбил школьника
Ребенка госпитализировали в больницу
04.07.2024 в 10:15
В Улан-Удэ обрушилась крыша Дома культуры
Как сообщил мэр, происшествие обошлось без пострадавших
04.07.2024 в 09:59
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
Он нырнул в реку с моста
04.07.2024 в 09:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru