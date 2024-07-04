Происшествия 04.07.2024 в 09:34
В Бурятии будут судить жестоких убийц сельского библиотекаря
Женщину забили металлическим ключом ради 9 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передано в суд уголовное дело об убийстве 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура. Преступление произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступники проникли в дом к своей жертве и жестоко расправились с ней. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, в деле двое обвиняемых. Это ранее судимые жители Бичуры в возрасте 31 и 38 лет. Им инкриминируют две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».
В следственном ведомстве рассказали, что в ночь на 9 декабря 2022 года пьяные обвиняемые договорились совершить хищение денег и имущества из дома односельчанина, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража и проникли в дом, прихватив по пути массивный стальной ключ из набора инструментов.
Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Помимо этого, одному из обвиняемых предъявлено обвинение еще в двух преступлениях – угоне и пьяном вождении. Как рассказали следователи, ранее пьяный мужчина угнал с территории коммерческой организации в Бичуре трактор «Беларус» стоимостью 2 млн. рублей, катался на нем по деревне, после чего совершил ДТП.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: соцсети, Следственный комитет Бурятии
Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, в деле двое обвиняемых. Это ранее судимые жители Бичуры в возрасте 31 и 38 лет. Им инкриминируют две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».
В следственном ведомстве рассказали, что в ночь на 9 декабря 2022 года пьяные обвиняемые договорились совершить хищение денег и имущества из дома односельчанина, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража и проникли в дом, прихватив по пути массивный стальной ключ из набора инструментов.
Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.
Напомним, раскрыть преступление по горячим следам не удалось – после расправы злоумышленники постарались тщательно замести следы. Несколько месяцев следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В их поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына убитой женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали. Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе. И он провалил проверку, а позже правоохранители вышли и на его подельника.
Помимо этого, одному из обвиняемых предъявлено обвинение еще в двух преступлениях – угоне и пьяном вождении. Как рассказали следователи, ранее пьяный мужчина угнал с территории коммерческой организации в Бичуре трактор «Беларус» стоимостью 2 млн. рублей, катался на нем по деревне, после чего совершил ДТП.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: соцсети, Следственный комитет Бурятии
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