Жительнице Бурятии пришлось заплатить миллион за смертельный наезд

В Заиграевском районе Бурятии судебные приставы взыскали с виновницы ДТП компенсацию морального и материального вреда в размере свыше 1 миллиона рублей.Как сообщили в УФССП Бурятии, автоледи сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.В отношении виновницы ДТП возбудили уголовное дело. Помимо основного наказания, суд постановил взыскать с осуждённой компенсацию в пользу семьи погибшей.«Для взыскания компенсации судебный пристав применил комплекс принудительных мер. Так, на счета должницы в банке был наложен арест, ей ограничили право выезда из России и запретили совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом. На сегодняшний день задолженность погашена в полном объёме. Вся сумма компенсации перечислена семье погибшей женщины», - рассказали в Службе судебных приставов.