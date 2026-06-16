Житель Бурятии потерял 1,5 млн на покупке автомобиля из Европы

Накануне жертвой аферистов стал житель Мухоршибирского района, который остался без 1,5 млн рублей при попытке купить машину из Европы. Началось все с того, что в мае 48-летний мужчина обратил внимание на рекламу канала в интернете, предлагавшего услуги по доставке автомобилей.

Мужчина выбрал интересующую его иномарку, после чего с ним связался менеджер компании, убедил подписать электронный договор и оплатить сопутствующие расходы.

- Действуя по его указанию, потерпевший через отделение банка перевёл 366 тысяч рублей под предлогом оплаты таможенной пошлины. Спустя пару дней перечислил ещё 794 тысячи рублей в счёт стоимости самого автомобиля. Но на этом мошенники не остановились и убедили мужчину доплатить 400 тысяч рублей за возникшие таможенные процедуры на границе, - рассказали в полиции республики.

После отправки последнего перевода связь с продавцом прекратилась, и мужчина понял, что стал жертвой обмана. Общая сумма причинённого ему ущерба составила 1 миллион 560 тысяч рублей.

Полиция Бурятии просит граждан не перечислять предоплату на счета физлиц по номерам телефонов или карт при покупке товаров в интернете.

- Помните, что требования о срочных переводах для оплаты «таможенных пошлин», «транспортировки» или «страховки» - это стандартная схема, которую используют мошенники. Перед отправкой крупных сумм обязательно проверяйте репутацию компании и не совершайте сделки в мессенджерах, - предупредили в МВД.

Фото: нейросеть