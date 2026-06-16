Спрос на черешню в начале июня снизился на 8-15%

В стране продажи ягоды сократились, что связано с ростом цен и меньшим предложением. Как сообщает «Коммерсант», натуральные продажи черешни с каждой точки в среднем сократились на 15%.

В период с 25 мая по 9 июня аналитики сервиса «Чек Индекс» зафиксировали снижение спроса на 8% -15% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за килограмм черешни выросла на 31% и достигла 847 рублей в рознице, что влияет на объем продаж.

В Бурятии средняя стоимость черешни сегодня составляет 750-850 рублей за килограмм. Республика получает черешню в основном из Турции, Узбекистана, Азербайджана и других стран.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий и ограничений, связанных с запретом поставок из Армении, в целом по стране объемы ягоды сократились. Также снижение спроса связано с ростом цен и снижением доходов населения, которые перераспределяют бюджет в пользу более доступных продуктов.