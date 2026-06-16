Семья из Бурятии отметила бриллиантовую свадьбу

В минсоцзащиты Бурятии рассказали о семье Ибрагимовых из Селенгинского района, которые отмечают сегодня бриллиантовую свадьбу. Уже 60 лет Василий Сабирович и Нина Алексеевна живут в любви и согласии.

16 июня 1966 года супруги Ибрагимовы поженились и с тех пор проживают в п. Гусиное Озеро. До пенсии супруги трудились в Гусином Озере на железной дороге, в водоснабжении и на очистных сооружениях.

Василий Сабирович с Ниной Алексеевной воспитали четверых детей, а сейчас радуются успехам любимых восьми внуков и четырех правнуков.

- Главное наше богатство – дети, внуки и, конечно, правнуки, которых очень любим. Бриллиантовая свадьба – это не только наш праздник, но и особенный день для наших родных и близких, - говорят супруги Ибрагимовы.

Супругов поздравили с юбилеем и пожелали крепкого здоровья, сил и бодрости духа.

Фото: нейросеть