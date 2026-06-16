Глава Бурятии встретится с жителями райцентра

Сегодня глава Бурятии направился с рабочей поездкой в Кабанский район. Здесь он посетит социальные и инфраструктурные объекты, а также ответит на вопросы местных жителей.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, первым пунктом в программе визита станет Оймурская средняя школа. Она строится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России. Старому деревянному зданию школы почти 130 лет, оно является ветхим и не соответствует современным требованиям. Алексей Цыденов проверит ход стройки. Новое здание должно распахнуть свои двери для учеников уже 1 сентября этого года.Здесь же, в Оймуре делегация правительства республики побывает на объектах, требующих ремонта. Это здание детского сада «Ладушки» 1972 года постройки и участок дороги от ул. Партизанская в селе Кудара до ул. Печкина в селе Корсаково. В Корсаково главе Бурятии презентуют обновление Дома культуры. Проект ДК «Эхо Кударинской степи» по сохранению и развитию традиционной культуры байкало-кударинских бурят победил в номинации «Лучшая практика» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» президентского национального проекта «Семья». На выигранные средства здесь обновят зрительный зал и техническое оснащение.В Селенгинске делегация правительства побывает центрах притяжения молодежи. Среди них Селенгинский политехнический техникум, капитально отремонтированный по программе «Профессионалитет», Дом детского творчества и площадка ГТО.Последним пунктом поездки станет райцентр. В Кабанске Алексею Цыденову расскажут об обновлении, которое скоро произойдет в Кабанском краеведческом музее им. М.А. Лукьянов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Музей прошел конкурсный отбор на предоставление субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев и уже получил средства на модернизацию. Также глава Бурятии проинспектирует строительство пищеблока Кабанской школы. Оно ведется на средства единой президентской дальневосточной субсидии.Завершится рабочая поездка традиционной встречей с жителями района.