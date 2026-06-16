Политика и власть 16.06.2026 в 10:05

Глава Бурятии встретится с жителями райцентра

Алексей Цыденов сегодня работает в Кабанском районе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии встретится с жителями райцентра
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня глава Бурятии направился с рабочей поездкой в Кабанский район. Здесь он посетит социальные и инфраструктурные объекты, а также ответит на вопросы местных жителей. 

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, первым пунктом в программе визита станет Оймурская средняя школа. Она строится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России. Старому деревянному зданию школы почти 130 лет, оно является ветхим и не соответствует современным требованиям. Алексей Цыденов проверит ход стройки. Новое здание должно распахнуть свои двери для учеников уже 1 сентября этого года. 

Здесь же, в Оймуре делегация правительства республики побывает на объектах, требующих ремонта. Это здание детского сада «Ладушки» 1972 года постройки и участок дороги от ул. Партизанская в селе Кудара до ул. Печкина в селе Корсаково. В Корсаково главе Бурятии презентуют обновление Дома культуры. Проект ДК «Эхо Кударинской степи» по сохранению и развитию традиционной культуры байкало-кударинских бурят победил в номинации «Лучшая практика» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» президентского национального проекта «Семья». На выигранные средства здесь обновят зрительный зал и техническое оснащение. 

В Селенгинске делегация правительства побывает центрах притяжения молодежи. Среди них Селенгинский политехнический техникум, капитально отремонтированный по программе «Профессионалитет», Дом детского творчества и площадка ГТО. 

Последним пунктом поездки станет райцентр. В Кабанске Алексею Цыденову расскажут об обновлении, которое скоро произойдет в Кабанском краеведческом музее им. М.А. Лукьянов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Музей прошел конкурсный отбор на предоставление субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев и уже получил средства на модернизацию. Также глава Бурятии проинспектирует строительство пищеблока Кабанской школы. Оно ведется на средства единой президентской дальневосточной субсидии. 

Завершится рабочая поездка традиционной встречей с жителями района.
Теги
цыденов

Все новости

В Бурятии сельский выпивоха остался без «пятерки»
16.06.2026 в 10:39
Семья из Бурятии отметила бриллиантовую свадьбу
16.06.2026 в 10:33
В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину с пятью пассажирами
16.06.2026 в 10:07
Глава Бурятии встретится с жителями райцентра
16.06.2026 в 10:05
Житель Бурятии потерял 1,5 млн на покупке автомобиля из Европы
16.06.2026 в 10:03
Жительнице Бурятии пришлось заплатить миллион за смертельный наезд
16.06.2026 в 09:52
Спрос на черешню в начале июня снизился на 8-15%
16.06.2026 в 09:51
В Иркутской области упал стратегический бомбардировщик
16.06.2026 в 09:41
В Бурятии уже 16 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
16.06.2026 в 09:37
В Улан-Удэ бизнесмена задержали по подозрению в мошенничестве
16.06.2026 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Бурятии стартовала военно-патриотическая смена «Время юных героев»
С её началом курсантов поздравил Председатель Народного Хурала Владимир Павлов
13.06.2026 в 14:30
В Улан-Удэ впервые прошёл фестиваль «Дроны Бурятии»
Владимир Павлов: «Развитие беспилотной авиации – это вклад в технологическое лидерство страны»
13.06.2026 в 13:45
Чингис Маншеев вновь стал главой Тункинского района Бурятии
Решение было принято 8 июня
09.06.2026 в 15:26
Мэр Улан-Удэ участвует в 43-м форуме Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
Мероприятие проходит в Горно-Алтайске
04.06.2026 в 10:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru