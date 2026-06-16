В Бурятии сельский выпивоха остался без «пятерки»

В Бурятии судили 44-летнего жителя Джидинского района, который обвинялся в пьяном вождении.Как рассказали в прокуратуре, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Несмотря на это, в феврале 2026 года сельчанин вновь выпил и сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 21053». Однако его «путешествие» по Джиде прервали сотрудники ДПС. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения водитель стал фигурантом уголовного дела.«По дороге до пункта выдачи товаров у меня заглох автомобиль. Я решил употребить спиртное, а потом поехал обратно домой, но меня остановили сотрудники ДПС» – пояснил сельчанин в ходе расследования уголовного дела.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 280 часам обязательных работ и лишили прав сроком на 2 года. «Пятерку», на которой разъезжал пьяный сельчанин, суд постановил конфисковать в собственность государства.