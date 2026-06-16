Происшествия 16.06.2026 в 10:07
В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину с пятью пассажирами
В их числе – 4-летняя девочка
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии случилось 18 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.
Около 9 часов вечера в Тарбагатайском районе в десяти километрах от поселка Николаевский 38-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21081» не справилась с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Автоледи была пьяна.
«Водитель и пятеро пассажиров, в том числе 4-летняя девочка, получили травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой», - прокомментировали в ГАИ республики.