Происшествия 10.07.2024 в 14:33

Житель Улан-Удэ заработал 7 миллионов долларов на девушке с сайта знакомств

Правда, «заработок» оказался фейковым, а потерянные мужчиной 7,5 миллионов - настоящими
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ заработал 7 миллионов долларов на девушке с сайта знакомств
В Улан-Удэ 58-летний горожанин перевел мошенникам около 7,5 миллионов рублей. Мужчина стал жертвой стандартной схемы обмана, связанной с якобы заработком на купле-продаже криптовалюты.

Как рассказали в МВД Бурятии, в конце января на сайте знакомств горожанин познакомился с девушкой. Она рассказала, что торгует на бирже криптовалютой и порекомендовала и ему заняться столь прибыльным делом. В качестве специалиста она предложила своего знакомого, уверив, что тот «во всём поможет разобраться».

Уже в начале февраля в мессенджере псевдо-брокер вышел на улан-удэнца, пообещав крупный процент дохода от вложений на платформе их компании.

По его рекомендации мужчина установил на телефон необходимые приложения, а затем, следуя консультациям очередного «специалиста», внес на баланс «инвестиционного счета» минимальную сумму - 25 тысяч рублей. Спустя полторы недели счет был пополнен им уже почти до 7,5 миллионов рублей. При этом 1,5 миллиона он взял в кредит в двух банках. Остальные деньги были из личных накоплений, а также взяты в долг у друзей.

Когда горожанин решил вывести «заработанные деньги» – а сумма, по его словам, составляла около 7 миллионов долларов, сделать это не удалось: потребовался некий «код активации». Получить его можно было, внеся еще 30 тысяч долларов.

Дать ясный и внятный ответ, для чего необходим «код», лже-брокер не смог, посеяв у мужчины сомнения в достоверности происходящего. Улан-удэнец не оставлял попыток снять деньги, но все они оказались безуспешны. Только тогда он понял, что попался на удочку аферистов. Примечательно, что ранее у горожанина был некоторый успешный опыт заработка на купле-продаже криптовалюты.

Фото: pixabay.com
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мошенничество

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