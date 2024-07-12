В Улан-Удэ на жертву мошенников возбудили уголовное дело

Вечером 10 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 53-летней горожанки о совершенном в отношении нее мошенничестве. Злоумышленник оформил на имя женщины кредиты в общей сумме около 2,2 миллионов рублей. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств происшествия.Как рассказали в МВД Бурятии, выяснилось, что к преступлению причастен гражданский муж дочери женщины. Во время визитов пары на работу и в дом родственницы он, пользуясь доверием, брал её телефон. По легенде - чтобы воспользоваться счётом и получить на него зарплату. В действительности же подозреваемый тайком от всех оформил онлайн-кредиты на имя хозяйки гаджета на сумму около 2,2 млн рублей.Отвечая на вопрос о причинах оформления кредита на родственницу мужчина рассказал полицейским крайне интересную историю. Оказалось, что полтора месяца назад он в интернет познакомился с девушкой, которая предложила ему «высокодоходный заработок». По его словам, в «проект» он вложил собственные сбережения и, поскольку для вывода «прибыли» понадобился человек с хорошей кредитной историей, которого к тому же «надо было зарегистрировать под собой», он тайно взял займы на имя родственницы. Горожанин понимал, что она откажет ему в кредитах, если он будет действовать открыто.Мужчина также заверил полицейских, что после «вывода прибыли» он планировал вернуть женщине все оформленные на нее в кредит деньги.На тот факт, что его знакомая из интернета, скорей всего, обычная аферистка, мужчина не отреагировал, заявив, что уже вывел часть прибыли и рассчитывает на ещё большие деньги.По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства преступления. О подозреваемом известно, что он ранее не судим, работает вахтовым методом.Фото: «Номер один»