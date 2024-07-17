В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, случившегося сегодня днем в районе торгового центра «Заря».«По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 27-летнюю девушку. Гражданка с травмами госпитализирована в больницу. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии