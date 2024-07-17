Происшествия 17.07.2024 в 16:13
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
Пострадавшую отвезли в больницу
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, случившегося сегодня днем в районе торгового центра «Заря».
«По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 27-летнюю девушку. Гражданка с травмами госпитализирована в больницу. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 27-летнюю девушку. Гражданка с травмами госпитализирована в больницу. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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