Происшествия 18.07.2024 в 12:34

Ошибочное сообщение спасло жителя Улан-Удэ от пожизненной кредитной кабалы

Мужчина брал займы и переводил деньги аферистам, пока его не остановил коллега
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Ошибочное сообщение спасло жителя Улан-Удэ от пожизненной кредитной кабалы
17 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний горожанин. Мужчина, пытаясь «сохранить» свои деньги, перевел аферистам более 600 тысяч рублей. Сумма могла быть намного больше, если бы в дело не вмешался его коллега.

Как рассказали в МВД Бурятии, двумя днями ранее горожанину позвонила лже-сотрудница Центробанка России и сообщила о взломе его личного кабинета на портале госуслуг. По её словам, завладев данными, мошенники пытались оформить кредит. Чтобы предотвратить атаку, она советовала следовать её инструкциям.

Выполняя указания аферистки, мужчина снял с карты и через банкоматы перечислил 130 тысяч рублей на, якобы, «безопасный счет». А на следующий день принялся оформлять кредиты, чтобы «опередить попытки взятия займов на его имя злоумышленниками».

Хотя работники банков предупреждали горожанина о мошенниках, он всё же оформил автокредит на 500 тысяч рублей. Деньги мужчина также перевел на продиктованные счета.

При попытке взять очередной займ мужчина по ошибке отправил коллеге пришедшее ему в мессенджере от аферистов сообщение о том, что его кредит «аннулирован». Тот сразу же перезвонил товарищу и рассказал ему, что таким образом действуют мошенники. Только тогда улан-удэнец понял, что его обманули. К этому времени он уже успел отдать жуликам более 600 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

Теги
мошенничество

Все новости

Бурятские спортсмены выступили на Кубке России по велоспорту
18.07.2024 в 14:02
«Как будто мы в зоопарке живем»
18.07.2024 в 13:02
Ошибочное сообщение спасло жителя Улан-Удэ от пожизненной кредитной кабалы
18.07.2024 в 12:34
Школьники из Северобайкальска поучаствовали в летнем пленэре на Байкале
18.07.2024 в 12:33
Государственный архив Бурятии готовит уникальную выставку
18.07.2024 в 11:48
В Бурятии участник программы «Дальневосточный гектар» расширяет бизнес
18.07.2024 в 11:32
Жители Бурятии могут получить средства на издание своей книги
18.07.2024 в 11:29
Госинспекторам в Бурятии некогда ловить браконьеров
18.07.2024 в 11:13
В Бурятии подростки на мотоцикле улетели в кювет
18.07.2024 в 11:07
На федеральной трассе в Бурятии заменили водопропускную трубу
18.07.2024 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Бурятии подростки на мотоцикле улетели в кювет
В результате аварии юноши получили травмы
18.07.2024 в 11:07
В Бурятии тушат 16 лесных пожаров
Все пожары возникли из-за сухой грозы
18.07.2024 в 09:50
Молодой водитель в Бурятии перевернулся в автомобиле
В результате аварии пострадал его пассажир
18.07.2024 в 09:23
В Бурятии появился новый высокопоставленный фигурант в деле «Витима»
Арестован первый замглавы Еравнинского района
18.07.2024 в 09:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru