Ошибочное сообщение спасло жителя Улан-Удэ от пожизненной кредитной кабалы

17 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний горожанин. Мужчина, пытаясь «сохранить» свои деньги, перевел аферистам более 600 тысяч рублей. Сумма могла быть намного больше, если бы в дело не вмешался его коллега.Как рассказали в МВД Бурятии, двумя днями ранее горожанину позвонила лже-сотрудница Центробанка России и сообщила о взломе его личного кабинета на портале госуслуг. По её словам, завладев данными, мошенники пытались оформить кредит. Чтобы предотвратить атаку, она советовала следовать её инструкциям.Выполняя указания аферистки, мужчина снял с карты и через банкоматы перечислил 130 тысяч рублей на, якобы, «безопасный счет». А на следующий день принялся оформлять кредиты, чтобы «опередить попытки взятия займов на его имя злоумышленниками».Хотя работники банков предупреждали горожанина о мошенниках, он всё же оформил автокредит на 500 тысяч рублей. Деньги мужчина также перевел на продиктованные счета.При попытке взять очередной займ мужчина по ошибке отправил коллеге пришедшее ему в мессенджере от аферистов сообщение о том, что его кредит «аннулирован». Тот сразу же перезвонил товарищу и рассказал ему, что таким образом действуют мошенники. Только тогда улан-удэнец понял, что его обманули. К этому времени он уже успел отдать жуликам более 600 тысяч рублей.Фото: «Номер один»