В Улан-Удэ иркутянин обворовал администратора гостиницы

Днем 16 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от 33-летней горожанки, работающей администратором в гостинице. Женщина оставила гаджет на полке ресепшена и лишилась его, пока убиралась в номерах.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что к преступлению причастен 35-летний посетитель. Мужчина остановился в отеле на сутки и в номере распивал алкоголь.Телефон он похитил на выходе из гостиницы, пока администратор, предупредившая его о необходимости выселения, убиралась в комнатах. Незаметно для другой стоявшей за стойкой работницы злоумышленник забрал чужое мобильное устройство и покинул отель.«На розыск подозреваемого ориентировали наружные наряды полиции. Вскоре мужчину заметили на остановке сотрудники патрульно-постовой службы. Он был задержан», - рассказали в МВД БурятииПохитителем телефона оказался житель Иркутской области, который около месяца назад приехал в Бурятию на заработки. Как выяснилось, гаджет мужчина за бесценок продал на одном из рынков, а на вырученные деньги купил сигареты и спиртное.Сейчас в отношении иркутянина возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Фото: «Номер один»