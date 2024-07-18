Происшествия 18.07.2024 в 15:47
В Улан-Удэ матрос спас второго ребенка
На этот раз у острова Комсомольский едва не утонул 15-летний мальчик
Текст: Андрей Константинов
Накануне вечером на реке у ocтpoва Koмcoмoльcкий в Улан-Удэ eдвa не утонул 15-летний мальчик. Подростка снова спас дежурный матрос Комбината по благоустройству Иван Ерофеев.
– Мальчика унесло течением за территорию пляжа. Когда плыл за ним, он уже ушел под воду. Я нырнул, начал вытаскивать, держа голову над водой, чтобы он мог дышать. Вытаскивал его уже без сознания, - рассказал Иван.
Спасатель донес подростка до берега, где привел его в чувство. К счастью, медицинская помощь юноше не потребовалась. Однако Иван настоятельно порекомендовал ему вернуться домой и обратиться к педиатру.
Напомним, несколькими днями ранее Иван Ерофеев спас 14-летнюю девочку, которую начало уносить течением. Как ранее сообщали в мэрии, Иван проходил учебную практику в Комбинате по благоустройству, а после нее решил остаться работать матросом-спасателем. Студент прошел обучение и уже месяц следит за порядком на пляже.
Власти убедительно просят родителей не отпускать детей к водоемам без сопровождения.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Мальчика унесло течением за территорию пляжа. Когда плыл за ним, он уже ушел под воду. Я нырнул, начал вытаскивать, держа голову над водой, чтобы он мог дышать. Вытаскивал его уже без сознания, - рассказал Иван.
Спасатель донес подростка до берега, где привел его в чувство. К счастью, медицинская помощь юноше не потребовалась. Однако Иван настоятельно порекомендовал ему вернуться домой и обратиться к педиатру.
Напомним, несколькими днями ранее Иван Ерофеев спас 14-летнюю девочку, которую начало уносить течением. Как ранее сообщали в мэрии, Иван проходил учебную практику в Комбинате по благоустройству, а после нее решил остаться работать матросом-спасателем. Студент прошел обучение и уже месяц следит за порядком на пляже.
Власти убедительно просят родителей не отпускать детей к водоемам без сопровождения.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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