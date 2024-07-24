Происшествия 24.07.2024 в 17:37

В Бурятии вода уходит с подтопленных дорог

Сейчас для движения закрыта только одна трасса
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вода уходит с подтопленных дорог
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате подъема уровня рек из-за обильных осадков в Бурятии было прервано или затруднено движение на нескольких региональных дорогах. Так, были подтоплены дороги Дулутур – Утата - Далахай и Закаменск - Нурта, 163-й км дороги Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск, 142-й км дороги Култук – Монды и 2-й км дороги Торы - Далахай, 17-й км дороги Монды-Орлик. Кроме того, вода подтопила 14 дачных участков в Закаменске.

«В настоящее время освободились от воды автодороги на участках Дутулур – Утата - Далахай и Закаменск – Нурта. Дорожными службами автомобильное движение восстановлено, проводится грейдирование дорожного полотна. Вода с подтопленных участков в Закаменске ушла, подтопленных участков нет», - рассказали в агентстве.

Сейчас подтопленным остаётся участок на 163-м км дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск в Джидинском районе.

«В превентивных целях на данном участке ограничено дорожное сообщение с Закаменским районом. Администрацией района организовано информирование населения. На месте выставлены посты ГИБДД. Администрациями районов, дорожными службами и силами подрядных организаций продолжаются работы по ликвидации последствий разгула стихии», - отметили в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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