Житель Улан-Удэ пытался сжечь людей

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу, мужчину, обвиняемого в покушении на убийство нескольких человек.«Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога», - сообщили в пресс-службе суда.Следствие посчитало, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правоохранителей. Суд с этим доводом согласился.Постановление суда еще не вступило в законную силу, сейчас оно обжаловано в вышестоящей инстанции.Фото: pixabay.com