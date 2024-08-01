Сухая гроза добавила лесных пожаров в Бурятии

За прошедшие сутки в республике обнаружено 16 лесных пожаров на площади 284,5 га в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза.

1 августа действует 24 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировать удалось 13 возгораний в трех районах республики.

- На тушении работают 372 человека лесников, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано почти 50 единиц лесопожарной техники. Площадь лесных пожаров, которая в настоящее время действует на территории республики, составляет 17 270 гектаров, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Муйском районе сейчас действует 12 возгораний.

- По трем проводятся работы по тушению, остальные находятся в горах, местность удаленная. Так как на территории района большая задымленность облет пожаров пока невозможен. Угрозы населенным пунктам нет. В остальных районах, также продолжаются работы по ликвидации возгораний. Все силы и средства задействованы в тушении, - пояснил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

Дым на территорию республики приходит с соседних регионов. В Забайкальском крае действует 125 пожаров на площади более 300 тыс. га, в Иркутской области 14 возгораний на площади около 4 тысяч, в Саха (Якутии) 125 лесных пожаров на площади более 1 млн. га.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

Фото: РАЛХ