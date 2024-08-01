В Бурятии недобросовестный подрядчик сорвал миллионный контракт

В Бурятии недобросовестный подрядчик сорвал благоустройство территории поселка Таксимо. Контракт с ним был заключен на 3,9 млн рублей.

- В марте администрация Муйского района заключила с ООО «Амиком» контракт на благоустройство общественной территории в Таксимо на 3,9 млн рублей. Подрядчику был перечислен аванс в размере 25% цены контракта, однако компания к выполнению работ так и не приступила, - рассказали в Федеральной антимонопольной службе республики.

По обращению муниципалитета Бурятское УФАС включило «Амиком» в реестр недобросовестных поставщиков. В течение двух лет компания не сможет участвовать в госзакупках, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site