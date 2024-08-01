Жители Бурятии, желая быстро разбогатеть, отдают аферистам миллионы

В МВД Бурятии сообщили о новых потерпевших, которые, желая быстро разбогатеть, теряют огромные деньги в попытках заработать на инвестировании. Так, очередной жертвой мошенников стала 20-летняя студентка-медик из Улан-Удэ.С девушкой связался «консультант трейдинговой компании» и предложил дополнительный доход на инвестировании. Первый взнос составил около 10 тысяч рублей, мошенники позволили потерпевшей вывести доход – 1700 рублей, что ослабило её бдительность.Затем по стандартной схеме злоумышленники предложили внести на счет большую сумму для большего дохода. Девушка сначала перевела все средства со своих кредитных карт, а потом попросила в долг у знакомых, которые взяли деньги в кредит и заняли подруге.В общей сложности улан-удэнка перевела мошенникам более 1 миллиона 200 тысяч рублей. И только потом решила посмотреть в интернете про инвестирование в установленном по указке аферистов приложении на телефоне. Узнав, что аналогичные схемы используют мошенники, девушка обратилась в полицию.А 57-летний житель Тункинского района в попытке заработать на инвестициях отдал мошенникам 5 миллионов рублей личных накоплений и сбережений семьи. Мужчина искал объявления об инвестировании в интернете и сам оставил свой контакт на нескольких сайтах.С ним сразу связался «опытный брокер ведущей инвестиционной компании» и предложил бесплатно обучить заработку на торгах. С мая по июль сельчанин практически ежедневно переводил на счет «торгового терминала» от 5 до 50 тысяч рублей. Когда личные сбережения у него закончились, он оформил кредит на 250 тысяч рублей и также перевел деньги на «инвестиционный счет».В июле мужчина обратился в отделение своего банка, где рассказал менеджеру, что вскоре погасит кредит полностью, как только выведет средства с инвестиционного счета. Но только брокер почему-то перестал выходить на связь. Менеджеры банка объяснили гражданину, что он стал жертвой мошенников и мужчина обратился в полицию.Полицейские Бурятии призывают граждан: чтобы не потерять свои деньги, не стоит доверять обещаниям высоких процентов и стабильной прибыли. Прежде чем вкладывать куда-либо свои сбережения, необходимо тщательно проверить всю информацию о компании, которой собираетесь доверить свои деньги.Как отмечают в полиции, во всех случаях мошенники просят жертв установить на мобильный телефон приложение, которое на самом деле является эмулятором - мошенники управляют всеми графиками и цифрами, отображаемыми на «инвестиционном счете».Фото: «Номер один»