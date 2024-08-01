В Бурятии спор между адвокатом и следователем перерос в потасовку

В Бурятии адвокат подозревается в применении насилия и угрозе причинением вреда здоровью следователю МВД. По словам последней, адвокат, не согласившись с результатами работы полиции, с силой схватила ее за шею.

В отношении адвоката, члена адвокатской палаты Республики Бурятия, Следком завел уголовное дело.

- 10 июня 2024 года следователь ОВД по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков проводила в СИЗО допрос. Адвокат принимала участие в процессуальных действиях в качестве защитника и выразила недовольство работой следователя. Высказывая предположения о незаконности сбора доказательств, она с силой схватила сотрудника полиции рукой за шею, сдавила ей гортань и причинила потерпевшей физическую боль, - рассказали в региональном Следственном комитете.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении адвокату обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - добавили в ведомстве.

Фото: Елена Кокорина