Крупный провал образовался на дороге в Улан-Удэ

На улице Лебедева в Улан-Удэ в районе строительства нового моста вчера вечером обвалилась часть дороги. В результате движение по одной полосе было перекрыто.Сегодня коммунальщики приступили к восстановлению проезжей части.«С утра бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» устраняет последствия провала по улице Лебедева, 11б. На данный момент идут работы по подготовке камеры для установки новой плиты перекрытия», - сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ