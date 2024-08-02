Происшествия 02.08.2024 в 11:27
Крупный провал образовался на дороге в Улан-Удэ
Из-за этого перекрыли движение по одной полосе
Текст: Андрей Константинов
На улице Лебедева в Улан-Удэ в районе строительства нового моста вчера вечером обвалилась часть дороги. В результате движение по одной полосе было перекрыто.
Сегодня коммунальщики приступили к восстановлению проезжей части.
«С утра бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» устраняет последствия провала по улице Лебедева, 11б. На данный момент идут работы по подготовке камеры для установки новой плиты перекрытия», - сообщили в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня коммунальщики приступили к восстановлению проезжей части.
«С утра бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал» устраняет последствия провала по улице Лебедева, 11б. На данный момент идут работы по подготовке камеры для установки новой плиты перекрытия», - сообщили в мэрии города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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