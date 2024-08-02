Работая конюхом, житель Бурятии обокрал своего хозяина на Сахалине

На Сахалине 56-летний житель Бурятии подозревается в краже и проходит по уголовному делу. Работая конюхом у одного из местных жителей, он обокрал его почти на 200 тысяч.

Уголовное дело на него завели в следственном отделе ОМВД России по Углегорскому городскому округу.

- Мужчина работал на конюшне, где ухаживал за лошадьми и выполнял другую работу. Хозяин территории, где трудился подозреваемый, занимается дайвингом и на своем складе хранил все необходимое для этого оборудование и водный транспорт. Имея доступ во все помещения, в один из дней подозреваемый похитил лодочный мотор. В дальнейшем он продал его незнакомцу всего за несколько тысяч рублей. Сумма ущерба, при этом, составила 190 тысяч, - комментируют в полиции Сахалина.

Пока в отношении жителя Бурятии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: loon.site