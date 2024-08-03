В Бурятии топит Заиграевский район

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сейчас подтоплена дорога к населенному пункту Горхон, других объездных дорог там нет. Также подтопило дорогу к населенному пункту Челутай-24, там есть объездной путь. Кроме того, подтоплен участок автодороги между селами Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района.





В результате прорыва водоотводных каналов подтопило приусадебные участки в Новоильинске, Дархите и Ильке.





Из-за продолжительных осадков в Заиграевском районе произошел подъем уровня воды в речках и ручьях. В результате вода подтопила три участка местных автодорог.«На данном участке автодороги выставлены предупреждающие знаки, объезд через Улан-Удэ. Кроме того, в населенных пунктах Горхон и Дэдэ-Тала есть угроза подтопления придомовых участков, расположенных вблизи реки Ара-Кижа», - рассказали в агентстве.