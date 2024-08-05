Ливни в Бурятии ударили по трем мостам на федеральной трассе

В первые четыре дня августа часть Бурятии накрыли сильные ливни. Наиболее сложная ситуация сложилась в Заиграевском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и Бичурском районах. Пострадали жилые дома, земельные участки, дороги и мосты.

Наиболее крупные дорожные проблемы возникли в Мухоршибирском районе, где потоки воды подмыли три участка федеральной трассы. Пострадал подъезд к мосту через реку Хонхолойку. Там сделали подсыпку и идет работа над организацией объезда для большегрузного транспорта. У моста через Сулхару по результатам обследования выявлено, что просела опора и там тоже будет обеспечен объезд. Объезды сделают с укладкой водопропускных труб. А движение по мосту через реку Тугнуй почти восстановили - сделана отсыпка.









Локальные дороги тоже пострадали. По Мухоршибирскому району - дороги в сторону Бома, Тугнуя, Кугот и Цолги. Там кое-где дорога перекрывалась. Но после схода воды проведут отсыпку и восстановят движение. По Заиграевскому району - дорога в сторону Горхона, Челутая. По горхонскому направлению идут восстановительные работы и вскоре по дороге можно будет ездить Небольшие повреждения есть в Бичурском районе, а в Тарбагатайском местные дороги устояли.

Власти организовали для людей подвоз продуктов, питьевой воды, обеспечивают медицинские потребности. В случае необходимости население эвакуируют. Власти называют обстановку напряженной, но контролируемой. В Бичурском и Мухоршибирском районах уже отмечен спад уровня воды.

Развернута работа по приему от пострадавших заявлений на выплату финансовой помощи и единовременной компенсации за утраченное имущество. Помощь составляет 15 тыс. рублей на одного члена семьи. За частичную утрату имущества компенсируют 75 тыс. рублей, а за полную - 150 тыс. рублей.

В целом, в четырех районах, по информации на сегодня, затопило 28 домов и 104 участка. Еще 374 участка занесло илом. Но эти цифры, возможно, изменятся. Масштаб бедствия, наверное, был бы меньше, если бы не оказалась прорвана дамба Хонхолойского водохранилища (используется для орошения) в Мухоршибирском районе. Как отмечают власти, нормативные значения дамбы не справились с большими объемами воды, ее прорвало, и вода затопила участок федеральной трассы.

Прогноз синоптиков по данным районам Бурятии на ближайшие дня относительно благоприятен. Размер ущерба до конца еще не установлен.

Фото: телеграм канал главы Бурятии Алексея Цыденова