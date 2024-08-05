Происшествия 05.08.2024 в 11:55

Ливни в Бурятии ударили по трем мостам на федеральной трассе

Пока неизвестно, когда они вновь заработают
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Ливни в Бурятии ударили по трем мостам на федеральной трассе

В первые четыре дня августа часть Бурятии накрыли сильные ливни. Наиболее сложная ситуация сложилась в Заиграевском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и Бичурском районах. Пострадали жилые дома, земельные участки, дороги и мосты.

Наиболее крупные дорожные проблемы возникли в Мухоршибирском районе, где потоки воды подмыли три участка федеральной трассы. Пострадал подъезд к мосту через реку Хонхолойку. Там сделали подсыпку и идет работа над организацией объезда для большегрузного транспорта. У моста через Сулхару по результатам обследования выявлено, что просела опора и там тоже будет обеспечен объезд. Объезды сделают с укладкой водопропускных труб. А движение по мосту через реку Тугнуй почти восстановили - сделана отсыпка.



Локальные дороги тоже пострадали. По Мухоршибирскому району - дороги в сторону Бома, Тугнуя, Кугот и Цолги. Там кое-где дорога перекрывалась. Но после схода воды проведут отсыпку и восстановят движение. По Заиграевскому району  -  дорога в сторону Горхона, Челутая. По горхонскому направлению идут восстановительные работы и вскоре по дороге можно будет ездить Небольшие повреждения есть в Бичурском районе, а в Тарбагатайском местные дороги устояли.

Власти организовали для людей подвоз продуктов, питьевой воды, обеспечивают медицинские потребности. В случае необходимости население эвакуируют. Власти называют обстановку напряженной, но контролируемой. В Бичурском и Мухоршибирском районах уже отмечен спад уровня воды.

Развернута работа по приему от пострадавших заявлений на выплату финансовой помощи и единовременной компенсации за утраченное имущество. Помощь составляет 15 тыс. рублей на одного члена семьи. За частичную утрату имущества компенсируют 75 тыс. рублей, а за полную - 150 тыс. рублей.

В целом, в четырех районах, по информации на сегодня, затопило 28 домов и 104 участка. Еще 374 участка занесло илом. Но эти цифры, возможно, изменятся. Масштаб бедствия, наверное, был бы меньше, если бы не оказалась прорвана дамба Хонхолойского водохранилища (используется для орошения) в Мухоршибирском районе. Как отмечают власти, нормативные значения дамбы не справились с большими объемами воды, ее прорвало, и вода затопила участок федеральной трассы.

Прогноз синоптиков по данным районам Бурятии на ближайшие дня относительно благоприятен. Размер ущерба до конца еще не установлен.

 

Фото: телеграм канал главы Бурятии Алексея Цыденова

Все новости

Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона
05.08.2024 в 12:20
Почти две тысячи многодетных семей в Бурятии получают компенсацию на лекарства
05.08.2024 в 12:17
В Бурятии легковушка врезалась в огромный грузовик Скания
05.08.2024 в 12:12
В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»
05.08.2024 в 11:55
Ливни в Бурятии ударили по трем мостам на федеральной трассе
05.08.2024 в 11:55
В Улан-Удэ усилят контроль за ремонтом дороги в микрорайоне Исток
05.08.2024 в 11:27
В Бурятии нет угрозы прорыва Саган-Нурского водохранилища
05.08.2024 в 11:27
Росгвардия Бурятии приняла участие в спартакиаде профсоюзов
05.08.2024 в 11:04
В Бурятии пьяный водитель перевернул свой мотоцикл
05.08.2024 в 11:03
В Бурятии 17-летний мотоциклист без прав врезался в грузовик
05.08.2024 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона
Спустя два года его номером воспользовались мошенники
05.08.2024 в 12:20
В Бурятии пьяный водитель перевернул свой мотоцикл
Во время движения он не справился с управлением
05.08.2024 в 11:03
В Бурятии 17-летний мотоциклист без прав врезался в грузовик
19-летний водитель автомобиля тоже был без прав
05.08.2024 в 10:57
В Улан-Удэ 71-летний водитель сбил школьника
9-летний велосипедист переходил дорогу на зеленый свет
05.08.2024 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru