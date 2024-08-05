Происшествия 05.08.2024 в 13:32

Житель Бурятии ограбил на Сахалине молодую мать с ребенком

Украв у женщины сумку с детскими вещами, он выбросил ее
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии ограбил на Сахалине молодую мать с ребенком

В Сахалинской области заведено еще одно уголовное дело на жителя Бурятии. На этот раз наш земляк отличился тем, что украл сумку с детскими вещами.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области рассказали, что за кражу перед судом предстанет ранее судимый житель Улан-Удэ.

- 17 июня текущего года около 10 часов утра мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему пришла в голову мысль купить билет на автобус до Макарова, поэтому он зашел в здание, где находятся кассы. Сев на стул, он стал ждать своей очереди. В это время у кассы стояла женщина, а на столе лежала черная спортивная сумка, которая и привлекла внимание фигуранта. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он схватил сумку и сбежал, - рассказали в полиции Сахалинской области.

Осмотрев содержимое сумки, он нашел внутри лишь детскую одежду. Так как ценности для него это не представляло, он выбросил никчемную «добычу». Однако владелица сумки понесла ущерб в размере 15 тысяч рублей. На улан-удэнца завели уголовное дело.

Напомним, несколькими днями ранее «Номер один» сообщал о другом жителе Бурятии неудачно засветившимся в полицейской сводке Сахалинской области. Работая конюхом у одного из местных жителей, он обокрал его почти на 200 тысяч. Украденный лодочный мотор он продал за бесценок первому встречному.

Фото: loon.site

 

Теги
Сахалин полиция кража детские вещи

Все новости

Эксперт предсказал кризис энергосистемы без действий со стороны власти
05.08.2024 в 14:04
Наталья Бурдина с Аюром примут участие в благотворительном ужине в Бурятии
05.08.2024 в 13:36
Глава Бурятии рассказал о ситуации в Мухоршибирском районе
05.08.2024 в 13:32
Житель Бурятии ограбил на Сахалине молодую мать с ребенком
05.08.2024 в 13:32
В нацпарке Бурятии пытаются подкараулить местного хищника
05.08.2024 в 13:03
Более 3 тысяч человек со всех районов Бурятии собралось на Дне Поля – 2024
05.08.2024 в 13:02
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона
05.08.2024 в 12:20
Почти две тысячи многодетных семей в Бурятии получают компенсацию на лекарства
05.08.2024 в 12:17
В Бурятии легковушка врезалась в огромный грузовик Скания
05.08.2024 в 12:12
В Бурятии три семьи оказались отрезаны от «большой земли»
05.08.2024 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Глава Бурятии рассказал о ситуации в Мухоршибирском районе
Вода понемногу спадает, но уровень остается высоким
05.08.2024 в 13:32
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона
Спустя два года его номером воспользовались мошенники
05.08.2024 в 12:20
Ливни в Бурятии ударили по трем мостам на федеральной трассе
Пока неизвестно, когда они вновь заработают
05.08.2024 в 11:55
В Бурятии пьяный водитель перевернул свой мотоцикл
Во время движения он не справился с управлением
05.08.2024 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru