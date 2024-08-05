Житель Бурятии ограбил на Сахалине молодую мать с ребенком

В Сахалинской области заведено еще одно уголовное дело на жителя Бурятии. На этот раз наш земляк отличился тем, что украл сумку с детскими вещами.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области рассказали, что за кражу перед судом предстанет ранее судимый житель Улан-Удэ.

- 17 июня текущего года около 10 часов утра мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему пришла в голову мысль купить билет на автобус до Макарова, поэтому он зашел в здание, где находятся кассы. Сев на стул, он стал ждать своей очереди. В это время у кассы стояла женщина, а на столе лежала черная спортивная сумка, которая и привлекла внимание фигуранта. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он схватил сумку и сбежал, - рассказали в полиции Сахалинской области.

Осмотрев содержимое сумки, он нашел внутри лишь детскую одежду. Так как ценности для него это не представляло, он выбросил никчемную «добычу». Однако владелица сумки понесла ущерб в размере 15 тысяч рублей. На улан-удэнца завели уголовное дело.

Напомним, несколькими днями ранее «Номер один» сообщал о другом жителе Бурятии неудачно засветившимся в полицейской сводке Сахалинской области. Работая конюхом у одного из местных жителей, он обокрал его почти на 200 тысяч. Украденный лодочный мотор он продал за бесценок первому встречному.

Фото: loon.site