Житель Улан-Удэ провалился в яму с горячим шлаком

В Улан-Удэ следователи Следственного комитета Бурятии проводят проверку происшествия с мужчиной, который провалился в яму с горячим шлаком и получил обширные ожоги. Инцидент произошел 21 июля рядом с жилмассивом на неогороженном участке, принадлежащем ресурсоснабжающей организации.«Следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»