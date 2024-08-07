Происшествия 07.08.2024 в 09:17
Житель Улан-Удэ провалился в яму с горячим шлаком
Мужчина получил обширные ожоги
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ следователи Следственного комитета Бурятии проводят проверку происшествия с мужчиной, который провалился в яму с горячим шлаком и получил обширные ожоги. Инцидент произошел 21 июля рядом с жилмассивом на неогороженном участке, принадлежащем ресурсоснабжающей организации.
«Следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«Следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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