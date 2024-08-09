6 домов и 278 участков остаются затопленными в Заиграевском районе Бурятии

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, после обильных осадков, из-за которых поднялся уровень воды в реках и ручьях, в Бурятии подтопило 64 домов и 532 придомовых участка в Мухоршибирском, Тарбагатайском, Заиграевском и Иволгинском районах. В настоящее время вода ушла из 58 домов и с 245 участков, а за прошедшие сутки от воды освободилось еще 64 участка.На сегодняшний день затопленными остаются 6 домов и 278 придомовых территорий в Заиграевском районе. Самое большое количество – 70 участков – в поселке Новоильинск. В Ильке остаются подтопленными 64 участка, в Челутае-3 – 27 участков.«На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы в подтопленных населённых пунктах и на дорогах в Мухоршибирском, Заиграевском и Тарбагатайском районах. Проводятся превентивные мероприятия по дополнительной отсыпке низменной местности, организованы работы по обустройству водоотводных каналов. Также проводятся противоэпидемические мероприятия. Против дизентерии, сальмонеллеза и вирусного гепатита А провакцинированы 594 человека», - рассказали в агентстве.Также начались работы по санитарной обработке подтопленных территорий. На выплату материальной помощи принято 390 заявлений. Материальную помощь в размере 15 тысяч рублей получили 260 человек.«Проводится обеспечение пострадавших населённых пунктов топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами. Организован подвоз питьевой воды. Проводятся работы по просушке жилых домов», - отчитались в агентстве.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»