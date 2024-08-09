В Бурятии растет число ДТП с участием байкеров

В Бурятии растет число ДТП с участием водителей мототранспорта.

- За январь-июль 2024 года зарегистрировано 102 таких ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 114 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. При этом, в 73 авариях водители не имели прав управления транспортом, а в 16 случаях находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в МВД по Бурятии.

В целях предупреждения аварийности в Бурятии с 9 по 16 августа пройдет профилактическая акция «Мотоцикл».

- Отдельное внимание в этой акции будет уделено несовершеннолетним, управляющим мототранспортом без соответствующего права и навыков. Разъяснительная работа будет проводиться и с родителями подростков о недопустимости передачи им права управления мототранспортом или покупки им мототехники, - пояснили полицейские.

Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.

Во время движения водители и пассажиры должны быть в мотошлемах.

Фото: Управление МВД России по Бурятии