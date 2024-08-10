Происшествия 10.08.2024 в 19:46

В Бурятии грибник ушел в лес и не вернулся

68-летнего мужчину ищут уже четвертый день
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии грибник ушел в лес и не вернулся

В Бурятии просят помочь найти 68-летнего Найданова Бато-Мунко Найдановича. Житель местности Дабан-Горхон Еравнинского района ушел в лес 7 августа и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет в светло-синюю рубашку, черные спортивные брюки, черные кроссовки и бежевую кепку. С собой у него было ведро.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону горячей линии отряда ЛизаАлерт 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Фото: ЛизаАлерт в Бурятии

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с 7 по 13 августа

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