В Бурятии грибник ушел в лес и не вернулся

В Бурятии просят помочь найти 68-летнего Найданова Бато-Мунко Найдановича. Житель местности Дабан-Горхон Еравнинского района ушел в лес 7 августа и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет в светло-синюю рубашку, черные спортивные брюки, черные кроссовки и бежевую кепку. С собой у него было ведро.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону горячей линии отряда ЛизаАлерт 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Фото: ЛизаАлерт в Бурятии